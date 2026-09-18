سعر الديزل في ألمانيا يسجل أعلى مستوى

سجل سعر الديزل في ألمانيا أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ سعر لتر الديزل في المتوسط اليومي على مستوى البلاد 2.453 يورو، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أبريل الماضي بمقدار 0.6 سنت، وفقاً لأرقام نادي السيارات الألماني.

وكان البنزين قد بلغ بالفعل مستوى قياسياً منذ أيام، حيث سجل أول من أمس خامس ارتفاع قياسي متتال له عند 2.314 يورو للتر.

وتشهد أسعار الوقود ارتفاعاً استثنائياً منذ بداية حرب إيران في فبراير الماضي. ويبلغ سعر الديزل حالياً نحو 71 سنتاً أكثر من سعره في آخر يوم قبل اندلاع الحرب، بينما ارتفع سعر البنزين فئة «إي 10» بنحو 54 سنتاً.