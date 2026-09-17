فون دير لاين تقترح كندا «أول عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس، أن تصبح - كندا التي تسعى إلى تعزيز تقاربها مع أوروبا - «أول عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وقالت فون دير لاين، لكارني الذي دُعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد «نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن، ولذا أودّ العمل معكم لبحث إمكان أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي».

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الكندي، وهو أول رئيس حكومة أجنبية يحضر خطاب حالة الاتحاد، كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم (الخميس).

وتسعى كندا التي تخوض حرباً تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب، إلى إيجاد شركاء جدد.

وفي المقابل، تسعى أوروبا التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توتراً مماثلاً، إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى إحداث توازن مع القوتين العظميين، الصين والولايات المتحدة.

وأضافت فون دير لاين: «ننظر إلى العالم بعين واحدة: من الذكاء الاصطناعي إلى تغير المناخ، ومن القطب الشمالي إلى الجغرافيا السياسية»، داعية أوتاوا وبروكسل إلى «بناء مستقبل مشترك».

وتُعدّ كندا والاتحاد الأوروبي شريكين اقتصاديين بفضل اتفاق تجاري أدى إلى زيادة حجم التبادل بينهما بنسبة تجاوزت 75% «في أقل من عقد»، وفق فون دير لاين.