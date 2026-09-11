رئيس كوريا الشمالية يشيد بقواته «المنتشرة بالخارج»

أشاد رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بالقوات «المنتشرة في الخارج»، في خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى تأسيس بلاده، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية أمس، في إشارة واضحة إلى دعم بيونغ يانغ لموسكو في حربها ضد أوكرانيا، ومنذ شنت روسيا حربها على أوكرانيا عام 2022، أصبحت كوريا الشمالية حليفاً رئيساً للكرملين، وأرسلت قوات لدعم المجهود الحربي لموسكو مقابل الحصول على مزايا اقتصادية وتكنولوجيا عسكرية، بحسب محللين، وفي خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية، في التاسع من سبتمبر 1948، أشاد كيم بمواطنيه الموجودين في الخارج، لكنه خصّ القوات المنتشرة خارج البلاد بتحية خاصة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أمس.