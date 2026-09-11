ترامب يَعِد كل أميركي بـ 5000 دولار في حال الفوز بانتخابات نوفمبر

تعهّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أول من أمس، بتقديم 5000 دولار لكلّ أميركي بالغ، إذا ما احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في الكونغرس إثر انتخابات نوفمبر المقبل، طالباً من أنصاره أن «يتخيّلوا» أن اسمه مدرج في لوائح التصويت.

وقال ترامب خلال مؤتمر لحزبه في دالاس، فيما يواجه الجمهوريون صعوبات في انتخابات منتصف الولاية في وجه الديمقراطيين، بحسب الاستطلاعات: «إذا فاز الجمهوريون، فستفوزون معنا، وستحصلون على 5000 دولار، وسيطلق على ذلك اسم (أرباح ترامب)».

ولم يوضح الرئيس الجمهوري مصدر هذه الأموال، مع فاتورة إجمالية قد تتخطى التريليون دولار، مكتفياً بالقول إن «بلدنا يحقّق أموالاً طائلة».

وأصرّ ترامب على أن في وسعه مساعدة الجمهوريين، ومخالفة توقّعات استطلاعات الآراء ليحتفظ حزبه بالأغلبية في مجلسي الكونغرس عقب انتخابات الثالث من نوفمبر، سائلاً أنصاره: «أطلب منكم أن تتخيّلوا أن اسمي أنا هو على لوائح التصويت». وهتف أمام الحشود: «أنا على قائمة التصويت، أنا على قائمة التصويت، مرّة واحدة بعد». وتوقّعت مجموعة «ديسيجن ديسك إتش كيو» أن يفوز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب مع 230 صوتاً في مقابل 205 أصوات، وأن يحصلوا على 51 مقعداً في مقابل 49 للجمهوريين في مجلس الشيوخ في نوفمبر.

وشدّد ترامب على ما قاله جمهوريون آخرون خلال المؤتمر، مع التحذير من موجة شيوعية تهدد الولايات المتحدة، قائلاً: «سيصبح بلداً شيوعياً إذا ما فازوا».