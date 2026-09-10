استئناف حركة الطيران في بريطانيا بعد انقطاع كبير

استؤنفت الرحلات الجوية من المطارات البريطانية، أمس، بعد أن تعرض نظام مراقبة ‌الحركة الجوية ​لخلل كبير، لكن مطارات رئيسة حذرت من أن عودة العمليات إلى طبيعتها ستستغرق وقتاً، بينما تزايدت التساؤلات حول موثوقية أنظمة الطيران البريطانية.

وزاد العطل الذي استمر ساعات، أول من أمس، الضغط على شركة «إن.إيه.تي.إس» المزودة لخدمات الملاحة الجوية ورئيسها مارتن رولف، وتسبب في إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية، وأدى إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من الركاب.

ويأتي هذا العطل بعد ثلاث سنوات من آخر انهيار للنظام ‌في أغسطس 2023، عندما كلفت الرحلات الملغاة في أحد ‌أكثر أيام السفر ازدحاماً في العام، شركات الطيران 100 مليون ‌جنيه إسترليني (135 مليون دولار).

كما أدى خلل ‌فني متعلق بالرادار إلى تعطيل الرحلات الجوية في يوليو 2025، ما أثر في مطارات ​رئيسة، من بينها ‌مطار هيثرو في لندن، أكبر ​مطارات بريطانيا.

وكتبت وزيرة النقل، هايدي ألكسندر، على منصة «إكس»: «أتطلع للحصول على ضمانات بأن الدروس المستفادة ستطبق، وأن الأنظمة التي تدعم الطيران تتمتع بالكفاءة لأداء مهمتها على أكمل وجه».

من جهته، قدم رولف اعتذاراً، أمس، للمتضررين من المشكلة، مستبعداً أن يكون هجوم إلكتروني سبباً في هذا العطل، وعبّر عن اعتقاده أن هذه المشكلة ستكون ‌مختلفة عن حالات انقطاع الخدمة السابقة.