ترامب يمنح 3 موظفات 45 ألف دولار لكل منهن

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس، دونالد ترامب، منح مساعدته التنفيذية، ناتالي هارب، هدية نقدية قيمتها 45 ألف دولار. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن موظفتين أخريين في البيت الأبيض، هما مارغو مارتن وتشامبرلين هاريس، حصلتا على مبلغين مماثلين، وأوردت الصحيفة، استناداً إلى نماذج الإفصاح المالي، أن النساء الثلاث وصفن هذه المبالغ بأنها «هدية نقدية بمناسبة الأعياد»، ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن هذه الهدايا، مشيراً إلى «ممارسة راسخة لدى ترامب لجهة تقديم هدايا عيد الميلاد إلى المحيطين به، بمن فيهم أحياناً موظفون ومساعدون»، مؤكداً أن الهدايا لا علاقة لها بالمهام الوظيفية لأي من هؤلاء الأفراد.