الرسوم الجمركية الأميركية على المسيّرات المستوردة تدخل حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الجمركية الأميركية، بنسبة تصل إلى 100%، على الطائرات المسيّرة المستوردة ومكوناتها حيز التنفيذ، أمس، في إطار مساعي إدارة الرئيس، دونالد ترامب، إلى دعم الشركات الأميركية في وجه هيمنة الصين على هذا القطاع.

وكان ترامب وقّع، في أغسطس الماضي، مرسوماً رئاسياً يقضي بفرض هذه الرسوم، في قرار برره البيت الأبيض بـ«التهديد الذي تشكله واردات الطائرات المسيرة ومكوناتها على الأمن القومي» الأميركي.

وتهدف الرسوم الجمركية أيضاً إلى زيادة الإنتاج المحلي من الطائرات المسيرة ومكوناتها، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.

وتفرض رسوم بنسبة 100% على المسيرات التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراماً، وتلك المزودة بتقنيات التصوير الحراري، إضافة إلى محطات إرساء المسيرات وبعض المكونات، بينما تخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجماً لرسوم بنسبة 25%.

كما ستُفرض رسوم على مكونات الطائرات التي لا تعتبر «ذات حساسية خاصة»، على أن تدخل الأخيرة حيز التنفيذ بدءاً من التاسع من فبراير العام المقبل.

وكانت الصين أعربت عن معارضتها للرسوم المزمعة فور إعلان ترامب عنها، وحثت واشنطن على إلغائها.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الرسوم «ستربك سلاسل التوريد العالمية للطائرات المسيّرة، وتقوض المنافسة العادلة بشكل متزايد»، مؤكداً معارضة بلاده لهذا الإجراء.