مادورو وزوجته يطلبان إسقاط الاتهامات ضدهما

طلب الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو، وزوجته، من قاضٍ أميركي إسقاط لائحة الاتهام الموجهة إليهما في قضية تهريب المخدرات، على أساس تمتعهما بالحصانة، بصفتهما رئيس دولة أجنبية والسيدة الأولى فيها، وقال محامو مادورو في مذكرات قدموها إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن، إن القانون يُلزم القاضي برفض لائحة الاتهام، لأنه لا يجوز توجيهها إلى قائد دولة أجنبية، وكتب المحامون: «لم تشرف أي محكمة أميركية من قبل على محاكمة جنائية لزعيم أجنبي، كانت بلاده تعترف به رئيساً للدولة وقت توجيه الاتهامات إليه، وهذا يعكس قاعدة أن رؤساء الدول معفون من الإجراءات الجنائية أمام أي محكمة، باستثناء محاكم دولهم».