رئيسة وزراء اليابان تتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، أمس، عزمها تعزيز القدرات الدفاعية لبلادها، في خضم البيئة الأمنية المتوترة، بما في ذلك جهود تعزيز القوة العسكرية في الصين.

وقالت تاكايشي، خلال اجتماع لقادة قوات الدفاع الذاتي في طوكيو: «ما لم نتحلَّ بالعزيمة لخوض غمار عالم جديد، من دون أن نهاب التغيير، فلن نتمكن من حماية أرواح الشعب وحياته اليومية السلمية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية، وأعربت تاكايشي عن استعداد للتحرك سريعاً لمواكبة وسائل الحرب الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، داعية إلى إجراء مراجعة مستمرة لهياكل وأنظمة قوات الدفاع الذاتي.