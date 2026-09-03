الصين تفتح الطريق الوحيد إلى منطقة الفيضانات في التبت

أعادت الصين فتح الطريق الوحيد المؤدي ​إلى معبر قييرونغ الحدودي مع نيبال، بشكل كامل، بعد أسبوع ​من تدميره جراء فيضانات كارثية، ما أتاح للمعدات الثقيلة الوصول إلى قلب منطقة الكارثة للمرة الأولى.

وواصلت فرق الإنقاذ العمل على مدار الساعة لإعادة بناء الطريق الوطني السريع، بعد أن جرف الحطام المتدفق أجزاء منه إثر انهيار جليدي تسبب في انهيارات طينية، وفيضانات اجتاحت الأنظمة النهرية على جانبي الحدود بين الصين ونيبال، في 26 أغسطس الماضي.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الصين كانت ‌تنقل المعدات والإمدادات جواً إلى فِرَق الإنقاذ في الخطوط الأمامية، قبل إعادة فتح الطريق، أمس، بينما استخدم الجنود أجهزة الكشف عن وجود أحياء للبحث عن المفقودين.

وأدت ‌الأمطار المتواصلة والتضاريس الوعرة إلى إبطاء عمليات الإنقاذ، حيث اضطرت الفِرَق إلى العمل ‌داخل ممر جبلي ضيق، تحاصره منحدرات غير مستقرة، ونهر سريع الجريان.

كما ​تراقب السلطات البحيرات الواقعة في أعالي ​مجرى النهر تحسباً لفيضانها.

وقالت السلطات الصينية إن خطر فيضان البحيرات تضاءل، لكن الانهيارات الأرضية لاتزال تشكل مصدر قلق.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن «أعداداً ​كبيرة» من الآلات الثقيلة وصلت إلى الموقع، الذي كان يضم مجمع التفتيش الحدودي الصيني، إلى جانب معدات إضافية لدعم عمليات البحث.