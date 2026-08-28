ملكة النرويج تلغي التزاماتها الرسمية مع وجود زوجها في المستشفى

تراجعت ملكة النرويج سونيا بهدوء عن التزامات رسمية عدة هذا الأسبوع، وفقاً للتعديلات التي أجريت على الجدول الزمني المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت الملكي النرويجي.

وتأتي هذه التعديلات في الوقت الذي لايزال زوجها، الملك هارالد، بالمستشفى في أوسلو مع تدهور حالته الصحية، وفي الوقت الذي يواصل ابنهما، ولي العهد، هاكون، تولي منصب الوصي على العرش.

ومن بين الفعاليات التي تم إلغاؤها، كان من المقرر أصلاً أن تحضر الملكة سونيا «العرض العسكري»، وهو عرض احتفالي تشارك فيه الفِرَق الموسيقية العسكرية التي تعزف الموسيقى أثناء السير، الذي ينظمه «حرس الملك» في ساحة القصر، الثلاثاء الماضي.

وقد تم تأجيل الحدث إلى أول من أمس، وحضره ولي العهد هاكون بدلاً منها، كما انسحبت من اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، الذي كان من المتوقع أن تحضره إلى جانب ولي العهد، وشوهد هاكون وهو يشاهد «العرض العسكري» من شرفة القصر الملكي في أوسلو بمفرده، أول من أمس، متولياً المهام الإضافية التي وقعت على عاتقه أثناء بقاء والده في إجازة مرضية.

وكان من المتوقع أن تحضر الملكة سونيا اجتماعاً لمجلس إدارة «جائزة الملكة سونيا للطباعة»، وهي جائزة دولية مخصصة للفنون التصويرية وفنون الطباعة التشكيلية، إضافة إلى سلسلة من الزيارات إلى بلديات في منطقة تروندلاغ بوسط النرويج في أوائل سبتمبر المقبل، بما في ذلك زيارة إلى مزرعة جيفشوين الجبلية في سنوسا، التي كانت في السابق مقراً لعملية تخريبية بقيادة الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان الملك هارالد، البالغ من العمر 89 عاماً، قد أُدخل إلى المستشفى الوطني في أوسلو، في وقت سابق من الشهر الجاري، إثر مضاعفات صحية.

ويُعالج أكبر ملوك أوروبا سناً، ممن لايزالون على العرش، من فقر الدم الانحلالي، وهو اضطراب ناجم عن تدمير خلايا الدم الحمراء بوتيرة أسرع من المعتاد، ما يؤدي إلى التعب والشحوب وضيق التنفس.

وجاء في بيان للقصر النرويجي: «تدهورت صحة جلالة الملك خلال عطلة نهاية الأسبوع»، مضيفاً أنه «يتلقى مضادات حيوية لعلاج عدوى بكتيرية في الدم». عن «تاون آند كنتري»