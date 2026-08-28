تراجُع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال يوليو

أظهرت بيانات جديدة أن انخفاض صادرات السيارات في المملكة المتحدة، أدى إلى تراجع إنتاج السيارات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه تم تصنيع 63 ألفاً و655 سيارة، خلال الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 11% مقارنة بيوليو 2025، حسبما أفادت رابطة مصنّعي وتجار السيارات.

وقد تراجع إنتاج السيارات بنسبة 10.6%، في حين انخفض إنتاج السيارات التجارية بنسبة 34.4%. كما تراجعت الصادرات بنسبة 16% لتصل إلى 47 ألفاً و377 سيارة، وسجل إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة أول زيادة شهرية لهذا العام، بلغت نسبتها 6.8%، لتصل إلى 25 ألفاً و678 سيارة.