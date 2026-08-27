وفاة 14 طفلاً جراء حريق بمستشفى في إسلام آباد

لقي 14 طفلاً حتفهم في حريق اندلع، أمس، في جناح الولادة بأحد مستشفيات العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفقاً لما أفادت السلطات المحلية.

وأوضح بيان أصدره مكتب مقاطعة إسلام آباد، أن «حريقاً شبّ في الطابق الثالث من جناح الأمومة والطفولة، في مستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية».

وأضاف البيان أن «14 طفلاً قضوا في الحادث»، من دون أن يذكر سبب اندلاع الحريق.

وقال رئيس مفوضي إسلام آباد، سهيل أشرف، على منصة «إكس»، إن فرق الإنقاذ والمتخصصين والشرطة «وصلوا فوراً إلى موقع الحادث، وسيطروا على الحريق»، وأضاف أن بلاغ الطوارئ تم قبل الساعة السابعة صباحاً بقليل.

وتندلع الحرائق بالمباني الكبيرة في باكستان بشكل متكرر، وغالباً ما تحدث بسبب قصور قوانين السلامة ولوائح البناء وضعف إنفاذها.

وفي يناير الماضي، لقي أكثر من 65 شخصاً حتفهم في حريق اندلع بمركز تجاري في مدينة كراتشي الساحلية.

كما أودى حريق آخر في مركز تسوق، بالمدينة نفسها، عام 2023، بحياة ما لا يقل عن 11 شخصاً.

وفي عام 2021، لقي ما لا يقل عن 16 عاملاً حتفهم نتيجة حريق اندلع بمصنع في المدينة نفسها، وفي عام 2012 قضى 250 عاملاً على الأقل في مصنع للملابس بمنطقة بلديا في غرب كراتشي، بعدما اجتاح حريق المنشأة التي كانت تفتقر إلى أي مخارج للطوارئ.