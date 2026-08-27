الأسر البريطانية تواجه أعلى فواتير للطاقة

من المتوقع أن ترتفع تكاليف الطاقة بالنسبة للأسر البريطانية، في أكتوبر المقبل، في ظل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ما سيفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد، وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مكتب أسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا «أوفجيم» قال في بيان، أمس، إن السقف السعري، الذي يحدد المبلغ الذي يتحصل عليه معظم الموردين من المستهلكين، سيرتفع بنسبة 4% ليصل إلى 1.723 جنيه استرليني (2.349 دولار)، ابتداء من أول أكتوبر، وهذا من شأنه أن يرفع الحد السعري لأعلى مستوى منذ يناير 2024، ومن شأن هذه الزيادة أن تفاقم الضغط على الأسر مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يرتفع استهلاك الطاقة عادة.