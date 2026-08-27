إندونيسيا تحذّر من مخاطر صحية لملايين الأشخاص بسبب دخان الحرائق

قال مسؤولون في إندونيسيا، أمس، إن ملايين الأشخاص في البلاد معرضون لمخاطر صحية جسيمة، نتيجة التعرض للدخان الكثيف الذي يغطي مدناً وبلدات عدة، بينما تجتاح حرائق غابات تغذيها ظاهرة «النينيو» جزيرتَي بورنيو وسومطرة.

وتكافح إندونيسيا، منذ أسابيع، حرائق غابات كبيرة، تسببت في إغلاق المدارس، وخضوع آلاف الأشخاص للعلاج الطبي، وامتد الدخان المتصاعد منها إلى ماليزيا وسنغافورة المجاورتين، وقالت وزارة الصحة إن 3.4 ملايين شخص يعيشون في سبعة أقاليم على بورنيو وسومطرة معرضون لخطر الإصابة بعدوى تنفسية بسبب التعرّض للدخان.

في بيكانبارو، عاصمة إقليم رياو في سومطرة، أجبر الضباب الكثيف الحكومة على إغلاق عشرات المدارس، فيما حثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم.

وأصدرت السلطات المحلية في جامبي أمراً بمواصلة الدراسة من المنزل، لأطفال رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية، حتى نهاية الأسبوع.

وقالت الوزارة إنها وزعت أكثر من 260 ألف كمامة على سكان المناطق الأكثر تضرراً.

وقال الرئيس، برابوو سوبيانتو، أول من أمس، إن الحكومة نشرت عشرات المروحيات والطائرات ومضخات المياه وآلاف العناصر للمساعدة في جهود مكافحة الحرائق.

وأضاف: «أعتقد أن الوضع بدأ الآن يخضع للسيطرة ويتم احتواؤه، وأرى أن ذلك تحقق بالفعل في مناطق عدة، وآمل أن تُحل الأمور بالكامل خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين».