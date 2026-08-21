الملك تشارلز لايزال يقضي وقتاً طويلاً مع عمال حدائقه

تولى الملك تشارلز العرش منذ نحو أربع سنوات، بعد أن خلف والدته الملكة إليزابيث الثانية، عقب وفاتها في سبتمبر 2022، ومنذ توليه العرش، وتتويجه رسمياً في عام 2023، بذل الملك جهوداً كبيرة لمواصلة أداء الواجبات والمهام التي كانت تضطلع بها والدته.

وشملت تلك المهام مئات الارتباطات الرسمية داخل المملكة المتحدة وخارجها، فيما يُعرف جدول أعمال الملك بازدحامه، وقيل إنه يعمل في مكتبه حتى ساعات متأخرة من الليل، وهو أمر لا يحظى دائماً بتقدير أفراد عائلته، ورغم أن تولي العرش جعل تشارلز أكثر انشغالاً، يبدو أنه لايزال يجد وقتاً للأمور التي يوليها اهتماماً خاصاً.

ومن بينها المشاركة المباشرة في أعمال منزله الريفي «هايغروف»، وقضاء وقت مع العاملين فيه، وقال كبير عمال الحدائق السابق في «هايغروف»، جاك ستوكس، لموقع «كازينوهوكس»: «كنت أعتقد أننا لن نراه كثيراً عندما يصبح ملكاً».

وأضاف: «ظننت أن أسلوب حياته سيتغير، لكن ذلك لم يحدث، كان لايزال يقضي الكثير من الوقت مع عمال الحديقة، ويشارك بصورة عملية جداً في العمل، ولم يتغير ذلك حتى بعد توليه العرش».

وقال ستوكس إن الملك كان أيضاً «متفهماً» في تعامله مع العاملين، مستشهداً بموقف اضطر فيه إلى استخدام كلمة بذيئة عن غير قصد أمامه.

وروى البستاني الملكي السابق: «تلقينا اتصالاً بشأن تسرب في نظام الري، الملك يكره أي نوع من الهدر، وإهدار المياه بهذه الطريقة أمر غير مقبول على الإطلاق، لذلك سارع عمال الحديقة إلى إصلاحه، كنت بين الشجيرات، منحنياً أحاول إصلاح الأنبوب، عندما سمعت صوت خطوات شخص يسير عبر الممر نحوي».

وأضاف: «وقفت، ظناً مني أنه يريد التحدث معي، فوجدت نفسي وجهاً لوجه مع الملك، شعرت ببعض الحيرة، فقلت: مساء الخير يا صاحب السمو، لكن ذلك كان بعد توليه العرش مباشرة، ولذلك كانت التحية خاطئة، وما إن قلتها حتى أدركت خطئي وأصابني الذعر، فانفلتت مني كلمة بذيئة في تلك اللحظة، اعتذرت وخاطبته بالطريقة الصحيحة قائلاً: (جلالتك)».

وقال ستوكس: «لم يمانع في ذلك على الإطلاق، وقال لي إن الأمر على ما يرام ولا داعي للقلق، وأضاف أنه لايزال يتأقلم مع التغيير في اللقب أيضاً، إنه رجل لطيف للغاية، وهذا مجرد مثال واحد على مدى تفهّمه». عن «ديلي إكسبرس»