الصين تطالب أميركا بإلغاء رسوم الطائرات المسيّرة

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، إن الإجراءات المتعلقة بالفقرة 232 تمثل تحيزاً ضد المنتجات الصينية ذات الصلة، كما تضر بشدة بمصالح الشركات الصينية، وتؤدي إلى اضطراب سلاسل إمداد الطائرات المسيرة عالمياً، جاء ذلك في رد المتحدث الصيني على سؤال بشأن الرسوم الأميركية على الطائرات المسيرة، خلال مؤتمر صحافي، وأكد المتحدث أن الصين تعارض بشدة هذه الإجراءات، ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المتحدث القول إن «الصين تطالب أميركا بإلغاء الرسوم على الطائرات المسيرة ومكوناتها»، وأضاف المتحدث أن إجراءات الفقرة 232 تمثل سياسة أحادية وحمائية يتم تطبيقها تحت ذريعة الأمن القومي.