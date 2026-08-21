الكتاب الجديد لنائب الرئيس الأميركي لا يلقى اهتماماً كبيراً في مسقط رأسه

بعد نحو شهرين من صدور أحدث مذكرات نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بعنوان «كومونيون: رحلة عودتي»، وبعد بيع 64 ألف نسخة خلال أسبوعها الأول، أتيحت لمسقط رأسه، مدينة «ميدلتاون» بولاية «أوهايو»، فترة كافية للتعرف إلى مدى الاهتمام بالكتاب.

وفي مكتبة المدينة، يقول المسؤولون إن الكتاب يحظى باهتمام القراء.

وقالت كاري هيلمان، من مؤسسة مكتبات «ميدبوينت»: «كان أحد أكثر كتبنا شعبية، واحتل المرتبة الثانية في فئة الكتب غير الخيالية للبالغين، منذ التاسع من يونيو الماضي»، مشيرة إلى أن كتاب «اتركوهم يفترضوا»، للمؤلفة ميل روبينز، الصادر عام 2024، حال دون تصدر كتاب فانس القائمة.

ويضم نظام المكتبات المحلية، الذي يتكون من خمسة فروع ومكتبة متنقلة، 20 نسخة من كتاب فانس، استُعيرت 11 منها حتى 27 يوليو الماضي.

وقال العضو الجمهوري في مجلس مدينة «ميدلتاون»، جو موليجان، إنه لم يقرأ الكتاب بعد، لكنه يعتزم قراءته «قريباً»، وأضاف أنه على الرغم من عدم وجود خطط حالية لدى المدينة للاحتفال بصدور الكتاب، فإن ذلك «قد يكون فرصة للمجتمعات المحلية في المدينة لمناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه الإيمان والتواصل مع الجيران في دعم بعضنا بعضاً والعمل معاً».

وأشار موليجان إلى أنه، بصفته ملتزماً دينياً، معجب بقصة حياة فانس، مضيفاً: «يمكننا أن نكون ممتنين للدور المهم الذي لعبته مدينة (ميدلتاون) بولاية أوهايو في حياة نائب الرئيس فانس. فقد أسهمت فرص العمل التي أتيحت لجده في انتشال أجيال عدة من عائلة فانس من الفقر، كما عمل جي دي فانس نفسه في شبابه في متجر (ديلمان فودز)، وهو متجر بقالة محلي لا يبعد كثيراً عن منزل جدته».

ويُنظر إلى فانس على أنه أحد أبرز المرشحين في السباق الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2028، ولدى المرشحين من كلا الحزبين تاريخ طويل في إصدار مذكرات شخصية خلال الفترة التي تسبق الحملات الرئاسية.

لكن بين سكان «ميدلتاون»، لم يلقَ كتاب نائب الرئيس الجديد صدى كبيراً، فيما يبدو أن كثيراً من سكان المدينة يتجنبون إبداء آرائهم بشأن فانس أو كتاباته.

وفي مبنى مكتبة «ميدلتاون»، لا توجد أي إشارة إلى كتاب «كومونيون»، الذي ألفه فانس، على رف إصدارات الكتب غير الخيالية الجديدة، رغم صدوره في 16 يونيو، وبدلاً منه يوجد كتاب آخر في الموضوع نفسه، للموسيقية آن ويلسون، ضمن أكثر من 10 عناوين تحظى بمكانة بارزة.

وفي مقر الحزب الجمهوري في مقاطعة بتلر، على بعد أميال عدة شرق وسط مدينة «ميدلتاون»، توجد لافتات لحملة «ترامب - فانس 2024»، إلى جانب العديد من اللافتات الأخرى التي تصور فيفيك راماسوامي، المرشح الجمهوري في انتخابات نوفمبر لمنصب حاكم ولاية أوهايو.

لكن لا توجد أي مؤشرات إلى وجود نسخ من كتاب فانس أو مواد ترويجية له، ولم ترد أي إجابة عن رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها صحيفة «الغارديان» للاستفسار عما إذا كان الحزب يخطط لتنظيم فعاليات للاحتفال بصدور الكتاب الجديد لنائب الرئيس، كما كان رقم الهاتف المدوّن على نافذة المقر خارج الخدمة عندما حاولت الصحيفة الاتصال به.

وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2024، صوت نحو 62% من الناخبين في مقاطعة بتلر، حيث تقع مدينة ميدلتاون، لمصلحة ترامب وفانس، لكن يبدو أن هذا الحماس لم ينعكس على شعبية الكتاب.

وقال أحد سكان «ميدلتاون»، الذي يعيش في المدينة منذ عقود: «لم أقرأ كتاب (كوميون)، ولم أرَ نسخة منه حتى الآن، ولم أجد أي شخص قرأه»، وأضاف: «قرأ بعض السكان المراجعات، ومن الواضح أن للناس آراءهم الخاصة بشأن جي دي فانس». عن «الغارديان»

• مذكرات جي دي فانس صدرت بعنوان «كومونيون: رحلة عودتي».

• مذكرات جي دي فانس تبيع 64 ألف نسخة في أسبوعها الأول.