هاواي تتعرض لأول إعصار قوي في 2026

قال المركز الوطني للأعاصير، ومقره مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، إن عاصفة تتحرك غرباً بعيداً عن «هاواي» تحوّلت إلى إعصار من الفئة الثالثة، وأوضح المركز أن الإعصار على بُعد 535 كيلومتراً جنوب شرق «مارو ريف»، لافتاً إلى أن العاصفة تتحرك نحو «شمال غرب» بسرعة 205 كيلومترات في الساعة، ووصف المركز هذه العاصفة بأول إعصار قوي لعام 2026 في وسط المحيط الهادئ، فيما قال خبراء الأرصاد إنهم يتوقعون أن تستمر العاصفة في كونها إعصاراً لأيام عدة، كما توقعوا أن تتزايد قوة الإعصار قبل أن تضعف ببطء، ووصف حاكم الجزيرة الإعصار بأنه «عاصفة هائلة»، وقادرة على التسبب في فيضانات مدمرة، كما أنها قد تتسبب في اندلاع حرائق غابات تثيرها الرياح القوية عبر سلسلة الجزر، وتاريخياً ضرب إعصار من الفئة الثالثة الطرف الشمالي الشرقي للجزيرة الكبرى عام 1871، وفقاً لبحث أجراه عالم غلاف جوي بجامعة هاواي، وأدت الأمطار إلى فيضانات وانهيارات طينية تهدد الحياة، خصوصاً في المناطق ذات التضاريس شديدة الانحدار، وكانت «شركة هاواي إلكتريك» حذّرت المتعاملين من احتمال استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، مع تحرك العاصفة غرباً عبر هاواي، وكانت فِرَق الشركة تقيّم الأضرار التي لحقت بمسار لخطوط نقل الكهرباء يمتد لمسافة 42 ميلاً، بعدما تسببت الأشجار في إسقاط أعمدة ومنشآت.