ترامب يُصوّت عبر «البريد» في فلوريدا رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية

أدلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، الثلاثاء الماضي، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية، وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية، المقرّرة في نوفمبر المقبل.

وأظهرت سجلات التصويت في مقاطعة «بالم بيتش» أن ترامب طلب بطاقة اقتراع بالبريد، في أواخر يوليو الماضي، للإدلاء بصوته، وأعادها الأسبوع الماضي.

وعلى مدى سنوات، ظلّ ترامب يكرّر ما مفاده أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، كما ربطه مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

واعتبر في خطاب عن أمن الانتخابات، في يوليو، أن «بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد»، لكن البيت الأبيض رفض اعتبار تصويت ترامب عبر البريد مناقضاً لمواقفه، مشيراً إلى أنه كان خارج ولاية فلوريدا وقت التصويت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، لوكالة «فرانس برس»: «كما قال الرئيس ترامب، فإن (قانون حماية أهلية الناخبين الأميركيين) يتضمن استثناءات منطقية تسمح باستخدام التصويت بالبريد في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر، لكن لا ينبغي السماح بالتصويت البريدي الشامل، لأنه عرضة للتزوير»، وأضافت: «الجميع يعلم أن الرئيس مقيم في بالم بيتش، ويشارك في انتخابات فلوريدا، لكنه يقيم أساساً بالبيت الأبيض في واشنطن».