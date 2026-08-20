انهيار أرضي «يبتلع» العشرات في منجم ذهب

لقي عشرات الأشخاص حتفهم في انهيار أرضي داخل منجم ذهب في غرب إفريقيا الوسطى، على الحدود مع الكاميرون، وفق ما أفادت مصادر محلية لوكالة «فرانس برس» أمس، وأشار مسؤول محلي إلى سقوط نحو 40 قتيلاً في هذا الحادث الذي وقع، أول من أمس، بمنجم الذهب الحرفي في زامبوِييه، على بُعد نحو 50 كيلومتراً من مدينة بابوا، عند الحدود بين إفريقيا الوسطى والكاميرون، في حين ذكرت مصادر محلية أخرى أن عدد القتلى 100 على الأقل، وفي مقطع فيديو للحادث يتداوله مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية جزء من أرضية هذا المنجم الشاسع المفتوح، الذي يعمل فيه المئات، تتفسخ وتبتلع عدداً كبيراً من العمال.