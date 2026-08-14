ترامب يحيط نفسه بملكة جمال و«طابعة بشرية».. وأجمل مصورة في العالم

ترافق ثلاث موظفات شابات، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدلاً من السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي ظهرت آخر مرة علناً في منتصف يوليو الماضي، ورافقته الموظفات، يوم الثلاثاء الماضي، إلى ولاية أوهايو لحضور «الألعاب الوطنية» لعام 2026، وكشف تحقيق أجرته صحيفة «ذا ديلي بيست» أن ميلانيا لم تظهر علناً سوى 38 مرة فقط في عام 2026، وفقاً للتقارير.

وفي غيابها، رافقت الرئيس ثلاث مساعدات له، هن: نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، والمساعدة المقربة من الرئيس، ناتالي هارب، ومستشارة الاتصالات، مارجو مارتن.

وكان آخر ظهور للسيدة الأولى في نهائي كأس العالم لكرة القدم برفقة الرئيس دونالد ترامب، في 19 يوليو الماضي، وفي الشهر نفسه، تغيبت عن حفل نقل رفات الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في حرب إيران، الذي أُقيم في 22 يوليو، كما لم تحضر حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي أُعيد تحديد موعده في 24 يوليو، كما تغيبت ميلانيا عن جنازة السناتور ليندسي غراهام في 28 يوليو.

كما رافقت المساعدات الثلاثة، ترامب، عندما التقى بالقادة الصينيين في وقت سابق من العام الجاري، وتغيبت ميلانيا عن تلك الرحلة.

ملكة جمال فيرجينيا

تعمل المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، البالغة من العمر 29 عاماً، نائبةً للمتحدثة باسم البيت الأبيض، وهي تكبر المتحدثة الرسمية، كارولين ليفيت، بعام واحد فقط.

وتنحدر كيلي من مدينة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، وتوجت بلقب «ملكة جمال ولاية فيرجينيا» في عام 2019، وقد بنت مسيرة مهنية واسعة في مجال الاتصالات السياسية، ويكشف ملفها الشخصي على «لينكدإن» أنها شغلت منصب مديرة الاتصالات للحزب الجمهوري في ولاية ويسكونسن، ومديرة الاتصالات لتيم ميشيلز خلال حملته الانتخابية التي باءت بالفشل لانتخابات منصب حاكم ولاية ويسكونسن عام 2022، ومديرة الاتصالات للنائب ديريك فان أوردن في مكتب مجلس النواب الأميركي، والسكرتيرة الصحافية الوطنية للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

الطابعة البشرية

أما المساعدة المقربة من الرئيس، ناتالي هارب، البالغة من العمر 35 عاماً، فتشغل منصب المساعدة التنفيذية للرئيس منذ يناير 2025، وقد اكتسبت لقب «الطابعة البشرية» بسبب عادتها في حمل طابعة لاسلكية لتزويد ترامب بالأخبار المطبوعة حديثاً أينما ذهب، وفقاً لمؤلف كتاب «الانتقام: القصة الداخلية لعودة ترامب إلى السلطة»، أليكس إيزنشتات.

هارب، من مواليد كاليفورنيا وناجية من سرطان العظام، أيدت ترامب علناً في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2020، وانضمت المذيعة التلفزيونية السابقة إلى فريق الاتصالات التابع لترامب في عام 2022.

ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة «وول ستريت جورنال»، تُعد هارب، القوة الدافعة وراء منشورات ترامب على منصة «تروث سوشيال»، ويُزعم أنها تُعِد الكثير من مسودات المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لكي يراجعها الرئيس ويوافق عليها، وبمجرد الموافقة، تدخل إلى حسابه وتنشر المحتوى على دفعات.

«أجمل مصورة في العالم»

في المقابل، تشغل مستشارة الاتصالات، مارجو مارتن، البالغة من العمر 30 عاماً، منصب المساعدة الخاصة والمستشارة الإعلامية لترامب، حيث تشرف على حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبقى دائماً إلى جانب الرئيس، حيث تلتقط لحظات عفوية بوساطة هاتفها الآيفون، وغالباً ما تتحول إلى منشورات سياسية تنتشر بسرعة على الإنترنت، وفقاً لما أوردته صحيفة «واشنطن بوست».

خلال رحلة ترامب الأخيرة إلى آسيا في عام 2025، حصدت مقاطع الفيديو التي صورتها للرئيس ما يقرب من 50 مليون مشاهدة على حسابها الشخصي على منصة «إكس»، إضافة إلى 222 مليون مشاهدة على حساب «فريق ترامب» على «إنستغرام».

عملت مارتن مساعدة صحافية طوال فترة ولاية ترامب الأولى، وظلت ضمن فريقه بعد أن غادر منصبه في عام 2021، بل إنها انتقلت إلى «بالم بيتش» بولاية فلوريدا في ذلك الوقت للمساعدة في إدارة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد وصفها ذات مرة بأنها «أجمل مصورة في العالم».

عن «أيرش ستار»