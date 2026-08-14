تراجُع شعبية رئيس كوريا الجنوبية لأدنى مستوى

أظهر استطلاع للرأي، نُشر أمس، تراجُع نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، إلى أدنى مستوى لها منذ تنصيبه، وفي استطلاع الرأي الوطني، الذي أجري خلال الفترة من 10 إلى 12 أغسطس، قال 49% من المشاركين إن لي جيه ميونج يدير شؤون الدولة جيداً، بتراجع قدره أربع نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق، الذي أجري قبل أسبوعين، وهذه المرة الأولى التي تتراجع فيها نسبة تأييد الرئيس إلى أقل من 50% في الاستطلاع الذي يُجرى كل أسبوعين، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، وقيّم 43% آخرون أداء الرئيس بشكل سلبي، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق، بينما قال الـ7% المتبقون إنهم غير متأكدين.