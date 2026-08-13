إنقاذ العشرات من ركاب عبّارة مشتعلة في إندونيسيا

أنقذت فِرَق الإنقاذ عشرات الأشخاص، في وقت تحاول إنقاذ المزيد من ركاب عبّارة مشتعلة في بحر هائج، بالقرب من جزيرة «بالي» السياحية الإندونيسية، وقالت السلطات إن فِرَق الإنقاذ والسفن المارة تمكنت من إنقاذ 106 أشخاص، وتكافح لإخراج الـ25 شخصاً المتبقين من السفينة المشتعلة، وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ في مدينة «ماتارام»، محمد هريدي: «أولويتنا القصوى هي سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم»، لافتاً إلى أن الأمواج العاتية، التي بلغ ارتفاعها أربعة أمتار، وفقاً لتقارير، أعاقت جهود الإنقاذ، واندلع الحريق فجر أمس بالتوقيت المحلي، بينما كانت العبارة «بوتري ياسمين» في طريقها من ميناء «بادانج باي» في «بالي» إلى ميناء «ليمبار» في جزيرة «لومبوك» المجاورة بمقاطعة «نوسا تينجارا» الغربية، وفقاً لمكتب البحث والإنقاذ في مدينة «ماتارام»، عاصمة المقاطعة.

وقال هريدي إن جهود الإنقاذ حظيت بدعم سفن البحرية الإندونيسية وزوارق الدورية وسفن الإنقاذ، إضافة إلى طائرة هليكوبتر لإجراء مسح جوي، وأضاف، مستشهداً ببيانات قائمة الركاب الصادرة عن هيئة ميناء «بادانج باي»، أن العبارة كانت تقل 114 راكباً و17 من أفراد الطاقم، كما كانت تحمل 44 مركبة و53 دراجة نارية.