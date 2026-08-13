جمهورية التشيك تسجل أكثر عام جفافاً منذ 1961

أعلن المعهد التشيكي للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا أن البلاد سجلت أدنى مستوى هطول للأمطار، خلال الفترة من الأول من يناير إلى الـ10 من أغسطس الجاري، منذ بدء القياسات في 1961، وتواجه التشيك حالياً عجزاً في متوسط هطول الأمطار، قدره نحو 146 لتراً من المياه لكل متر مربع، مقارنة بالمعايير طويلة الأمد، بحسب راديو براغ إنترناشونال.

ويأتي العجز في هطول الأمطار بعدما كانت سنة 2025 سادس أكثر سنة جفافاً في جمهورية التشيك منذ 1961، فيما من غير المتوقع أن يتحسن الوضع في الأيام المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى طقس مشمس وجاف، وارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 30 درجة مئوية.