برلين تطلق إصلاحاً شاملاً يضع الاستخبارات الألمانية عند منعطف تاريخي

أطلقت الحكومة الألمانية عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية، في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية أو الداخلية التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة «نباتيين» وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية، والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.

وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد»، نُشرت أول من أمس، قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ): «حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم».

وسيُعرض مشروع الإصلاح الذي كان محل نقاش لأشهر، على مجلس الوزراء، على أن يمر لاحقاً عبر البرلمان لإقراره.

وفي بلد لايزال تطارده ذكريات «غستابو» النازي، وجهاز «الستاسي» في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقاً قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.

غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات، مارك هنريشمان، يشدد على أن «نقطة التحول» التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات.