رئيس وزراء بريطانيا: لم أستمع لنصيحة زوجتي وترشحت لقيادة «العمال» للمرة الثالثة

كشف رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بيرنهام، أن زوجته كانت حذّرته من الترشح للمرة الثالثة لرئاسة حزب العمال، قائلة: «لقد أخبروك مرتين أنهم لا يريدونك»، ونصحت ماري فرانس فان هيل زوجها، في يوليو الماضي، بعدم الترشح لرئاسة الحزب وألحت على ذلك.

من جهته، قال رئيس الوزراء المعين حديثاً، إن زوجته «احتاجت إلى بعض الإقناع»، لكي تقبل فكرة أنه يجب عليه محاولة الإطاحة برئيس الوزراء آنذاك، كير ستارمر، من خلال الترشح للمرة الثالثة لرئاسة حزب العمال.

وفي مقابلة مع بودكاست «كيف تفشل»، الذي تقدمه إليزابيث داي، قال بيرنهام إن رد فعلها الأولي على قراره الترشح مرة أخرى لمنصب رئيس الوزراء كان: «ماذا؟ ليس مرة أخرى».

وتابع بيرنهام: «إنها صريحة جداً في إخباري بإخفاقاتي في مساعي السابقة، ولا تتردد في التعبير عن رأيها، ولا يوجد أي تهاون في كلامها»، مضيفاً: «كانت تقول: ماذا؟ ليس مرة أخرى، لقد أخبروك مرتين بأنهم لا يريدونك، لماذا تفعل ذلك مرة أخرى؟».

وفي النهاية، تمكن بيرنهام من التخطيط لـ«تتويج» لم يكن لأعضاء حزب العمال ولا للجمهور العام أي دور في اختياره خليفة ستارمر في منصب رئيس الوزراء.

والتقى بيرنهام بزوجته الهولندية، المعروفة باسم فرانكي، أثناء دراستهما بجامعة كامبريدج، في أواخر الثمانينات، وكشف أنها كانت تنتقد بشدة أداءه الإعلامي في بداية مشواره السياسي، عندما أصبح عضواً في البرلمان للمرة الأولى في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

وفي هذا السياق، قال بيرنهام: «كنت أذهب لإجراء هذه المقابلات وأعتقد أنني أبليت بلاء حسناً حقاً، لأنني كنت قد أخذت النشرة المعدة مسبقاً من مكتب رئيس الكتلة البرلمانية، وأجريت المقابلة من دون أن أحيد عن الخط المحدد على الإطلاق»، وتابع: «ثم أخرج وأُشغل هاتفي (نوكيا) القديم، فأجد أول رسالة نصية مكتوبة بأحرف كبيرة من تلك الشخصية، وكان نصها كما يلي: «أجب على السؤال من فضلك».

وكان بيرنهام قد ترشح مرتين سابقتين لقيادة حزب العمال، حيث احتل المركز الرابع خلف الأخوين ميليباند وإد بولز في عام 2010، وجاء في المركز الثاني بفارق كبير عن جيريمي كوربين بعد خمس سنوات، ثم استقال من البرلمان في عام 2017 لترشيح نفسه بنجاح لمنصب عمدة مانشستر الكبرى، وفي مقابلته الأخيرة، قال إنه أصبح «سياسياً أفضل بكثير في نهاية المطاف، لعدم حصوله على المنصب في ذلك الوقت، لأنني ربما لم أفكر في الأمور بعمق كافٍ».

وأضاف: «العضوية في البرلمان تضعك على مسار معين وتجعلك تفكر بطريقة معينة، بل وتتحدث بطريقة معينة أيضاً»، وتابع: «هناك منسقو الكتل البرلمانية الذين يُملون عليك ما تقوله في المقابلات، وكيف تصوت في قاعات التصويت، والأمر لا يتعلق بكونك على طبيعتك الحقيقية».

وقد رافقت فان هيل، وهي مديرة تنفيذية في مجال تسويق العلامات التجارية، بيرنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في «داونينغ ستريت»، عندما تولى السلطة الشهر الماضي، لكن من غير المتوقع أن تقيم هناك بشكل دائم، حيث تفضل بيت الزوجية في منطقة مانشستر الكبرى، حيث أنشأ هو الآن مقره الفرعي الجديد «رقم 10 نورث».

كما كشف بيرنهام أن والده روي، المصاب بمرض الزهايمر، لا يدرك إلا لبرهة وجيزة أن ابنه أصبح الآن رئيساً للوزراء، وقال إن موظفي دار الرعاية جلسوا وشاهدوا وصوله إلى «داونينغ ستريت» برفقة والده، وأخبره مدير دار الرعاية أنه التفت إليهم و«للحظة، كما قالوا، ظننا أنه أدرك الأمر»، كما أكد رئيس الوزراء مجدداً عزمه على معالجة أزمة الرعاية الاجتماعية، وقال إنه لن يثنيه عن مساره الانتقاد الموجه لاقتراحه السابق بشأن «ضريبة الموت»، مؤكداً أنه يعتقد أن الناخبين مستعدون لتبني إجراء «جذري إلى حد ما» للتعامل مع هذه القضية.

عن «ديلي ميل»

. والد آندي بيرنهام مصاب بمرض الزهايمر، ولا يدرك أن ابنه أصبح رئيساً للوزراء.