وزير الصحة الأميركي يُطلق برنامجاً للطهي على «يوتيوب»

أطلق وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت كينيدي، برنامجاً يهدف إلى «تعليم الأميركيين كيفية طهي وجبات صحية وغير مكلفة»، وقال كينيدي في مقطع فيديو نشره على موقع «يوتيوب» للترويج لبرنامج «ذا ريل فود شو»: «بفضل الرئيس ترامب، قلبنا الهرم الغذائي، ووضعنا الطعام الحقيقي في مكانه الصحيح: في صميم الطبق الأميركي».

وأضاف وزير الصحة والخدمات الإنسانية: «أنا أسافر عبر أنحاء أميركا، وأتواصل مع طهاة مشهورين لأظهر للعائلات كيفية طهي وجبات لذيذة ومغذية بمكونات حقيقية، وكل ذلك بأسعار معقولة»، وتابع: «يا أميركا، حان الوقت لتناول الطعام الحقيقي.. فلنبدأ الطهي».

وقد بُثت الحلقة الأولى من البرنامج، الأسبوع الماضي، على موقع «يوتيوب»، حيث تعاون كينيدي مع الطاهي الشهير آندرو غرويل، لإعداد كعكات السلمون المقرمشة، مع التفاح والفاصوليا البيضاء والسلطة الخضراء، وفي يناير الماضي، كشف كينيدي عن إرشادات غذائية جديدة للأميركيين، حيث وضع الخضراوات والفواكه والبروتينات ومنتجات الألبان والدهون الصحية في قمة الهرم الغذائي، والحبوب الكاملة في قاعدته، كما دعت الإرشادات الأميركيين إلى تجنب «الأطعمة شديدة المعالجة» والكربوهيدرات المكررة، وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود كينيدي لمعالجة الأسباب الجذرية للأمراض المزمنة.

وقال كينيدي في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض استعرض فيه التغييرات: «تقلل الأنظمة الغذائية الغنية بالخضراوات والفواكه مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل أكثر فاعلية من العديد من الأدوية، وتفوق جميع الحبوب والكربوهيدرات المكررة من حيث الفوائد الصحية»، وتابع الوزير: «تؤدي السكريات المضافة، لاسيما الموجودة في المشروبات المحلاة بالسكر، إلى الإصابة بأمراض مختلفة، واليوم تعلن حكومتنا الحرب على السكر المضاف، والأطعمة شديدة المعالجة المليئة بالمواد المضافة، والسكر المضاف، والملح الزائد».

ولخفض مستويات الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة المعروف باسم الكوليسترول «الضار»، توصي «مايو كلينك» بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والفاصوليا والتفاح، وطبق مليء بالفواكه والخضراوات، وتناول الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة، وقال كينيدي لصحيفة «يو إس إيه توداي»، إن برنامجه الجديد للطهي يهدف إلى إقناع الأميركيين بأن تناول طعام أكثر صحة لا يكلف أكثر.

وفي غضون ذلك، ارتفع سعر المواد الغذائية عموماً بنسبة 0.2% من مايو إلى يونيو، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس شائع للتضخم.

وقال كينيدي لصحيفة «يو إس إيه توداي»: «عندما نشرنا الإرشادات الغذائية، كان هناك على الفور رد فعل إيجابي إلى حد ما، ولكن كان هناك أيضاً بعض القلق من الجمهور ومن النقاد الذين قالوا إن هذه الأطعمة أغلى بكثير من الأطعمة فائقة المعالجة التي كنا نتناولها»، وختم: «هذا غير صحيح».

عن «ذا هيل»