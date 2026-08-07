ترامب مستاء من تصميم مهبط الطائرات في البيت الأبيض

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعليمات للمقاولين بإعادة تنفيذ أعمال استغرقت أسابيع في مهبط طائرات الهليكوبتر، المخطط إنشاؤه في البيت الأبيض، حيث أعرب عن استيائه من تصميمه، وتساءل عما إذا كان من الضروري تغيير انحدار حديقة البيت الأبيض، وفقاً لشخصين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

وقد جعل ترامب مهبط طائرات الهليكوبتر أولوية، وأمر بإكمال الأعمال، التي بدأت في يونيو الماضي، في الوقت المناسب لاستقبال زيارة دولة، في سبتمبر المقبل، لكنه لم يكن راضياً عن النتائج، حسبما قال هذان الشخصان.

وتتميز الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث يجري بناء مهبط طائرات الهليكوبتر، بانحدارها نحو الأسفل، وقد أعرب ترامب عن رغبته في أن يكون مهبط الهليكوبتر مستوياً، ما دفع المقاولين إلى تفكيك ما أنجزوه، والنظر في ما إذا كان ينبغي بدء تغيير الحديقة نفسها، حسبما قال هذان الشخصان.

وتُظهر الصور التي حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»، كيف قام المقاولون بتفكيك ما أنجزوه، بما في ذلك شعار رئاسي من الجرانيت بعرض 100 قدم، كان قد بدأ يتشكل الأسبوع الماضي.

وكانت فرق البناء تعمل على مدار الساعة في هذا المشروع الذي يأمل ترامب أن يكتمل قبل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في أواخر سبتمبر المقبل، حسبما أفادت به «واشنطن بوست» الشهر الماضي.

ولم تتضح بعد الكلفة أو الوقت الإضافي الذي ستتطلبه التغييرات الأخيرة إلى المشروع الذي تزيد كلفته على خمسة ملايين دولار، والذي تتحمل تكاليفه شركة «لوكهيد مارتن» التي تمتلك الشركة المصنعة للطائرات المروحية.

ورفضت «لوكهيد مارتن» التعليق على ما إذا كان قد طُلب منها تغطية أي تكاليف إضافية، أما شركة «كلارك كونستراكشن» التي تتولى تنفيذ المشروع، فقد أحالت الأسئلة إلى البيت الأبيض الذي لم يعلق على التغييرات المحددة التي طلبها الرئيس.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنجل، في بيان: «لسنوات طويلة، كان البيت الأبيض بحاجة ماسة إلى مهبط طائرات هليكوبتر مناسب داخل أراضيه، يتيح للرئيس الهبوط بأمان، ويحمي أيضاً العشب الجميل في الحديقة الجنوبية من عوادم طائرة (مارين وان) الهائلة»، وأضاف إنجل: «بفضل الرئيس ترامب، لم يسبق أن بدا البيت الأبيض في أفضل حال، وسيستمر في التحسن تحت قيادته».

ويجب أن تكون مهابط طائرات الهليكوبتر مسطحة لأغراض السلامة، لكن لا يلزم أن تكون أفقية تماماً لضمان تصريف المياه، وفقاً للتوصيات الفيدرالية، وقد ذكر البيت الأبيض سابقاً أن الحديقة الجنوبية التي استُخدمت لعقود من قبل طائرات الهليكوبتر التي تنقل الرئيس، تنحدر بنحو 20 درجة في بعض الأماكن، وهذا يتجاوز الميل الموصى به لمهابط طائرات الهليكوبتر، أما المنطقة المختارة لمهبط طائرات الهليكوبتر الجديد فأكثر استواء من الأماكن الأخرى.

وستكون منصة الهليكوبتر بالقرب من «الرواق الجنوبي»، وهو موقع الهبوط التقليدي لطائرة «مارين وان»، وهو الاسم الرمزي لأي طائرة هليكوبتر تُستخدم لنقل الرئيس. ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة طويلة الأمد، فالجيل الجديد من طائرات «مارين وان» ينطوي على خطر إحراق العشب، إذ تتميز مروحية «في إتش 92-أ باتريوت»، التي تصنعها شركة «سيكورسكي إيركرافت»، بفتحات عادم توجه الحرارة إلى الأسفل، ما يزيد احتمال احتراق العشب، وقد أمضت «سيكورسكي إيركرافت»، المملوكة لشركة «لوكهيد مارتن»، سنوات في العمل مع مسؤولي الإدارة لإيجاد حل قبل أن يوافق ترامب على مهبط المروحيات المخطط له.

وفي غضون ذلك، يستخدم ترامب متنزه «إليبس» الواقع جنوب البيت الأبيض كمنطقة هبوط مؤقتة لطائرة «مارين وان».

عن «واشنطن بوست»

. كلفة مشروع مهبط الطائرات تزيد على 5 ملايين دولار.

. «الرواق الجنوبي» موقع الهبوط التقليدي لطائرة «مارين وان».