تحقيق أميركي في اقتراب مروحية ترامب «بشكل مفرط» من طائرة ركاب

تحقق السلطات الأميركية في ما إذا كانت مروحية عسكرية تقل الرئيس، دونالد ترامب، قد اقتربت بشكل مفرط من طائرة ركاب فوق واشنطن، هذا الأسبوع، مع تأكيد البيت الأبيض، أول من أمس، أن الرئيس لم يكن عرضة للخطر.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، بأن مروحية «مارين وان» المخصصة لنقل الرئيس، اقتربت لمسافة تقل عن ميل واحد من طائرة ركاب فوق العاصمة الأميركية، الثلاثاء الماضي، عقب حدوث اتصالات غير واضحة مع مراقبي الحركة الجوية. وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه «يحقق في واقعة أُبلغ عنها، تتعلق بفقدان مسافة الفصل الآمن بين مروحية (مارين وان) وطائرة تجارية كانت تغادر مطار واشنطن، في الرابع من أغسطس»، وأوضح كوش ديساي، وهو ناطق باسم البيت الأبيض، لوكالة «فرانس برس»: «يقود رحلات (مارين وان) نخبة من أفضل الطيارين في العالم، ولم يتعرض الرئيس للخطر بتاتاً»، بدورها ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أن «مراقب الحركة الجوية كان على تواصل مع الطيار التجاري وطيار (مارين وان) أثناء فقدان المسافة الفاصلة (الآمنة) بينهما»، وأضافت: «لم يتعرض الرئيس للخطر مطلقاً، نحن نواصل مراجعة الحادثة، وسنتخذ أي إجراءات تصحيحية مناسبة بناء على ما نتوصل إليه من نتائج»، وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، تتطلب تدابير السلامة في ظروف مماثلة مسافة فصل لا تقل عن 1.5 ميل أفقياً، و500 قدم عمودياً.