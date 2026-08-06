حرائق أميركا تُجبر 65 ألف شخص على إخلاء مساكنهم

يواصل الإطفائيون جهودهم لاحتواء حرائق تجتاح شمال غرب الولايات المتحدة، بينما تم توقيف رجل يشتبه في أنه المتسبب في الحريق الرئيس الذي أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص، وتأجج الحريق بفعل الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، ويستعر في ولاية واشنطن منذ نهاية الأسبوع.

ولم يبلّغ عن وفيات حتى الآن، لكن النيران أتت على أحياء كاملة في مدينة «سبوكين»، وأجبرت أكثر من 65 ألف شخص على الإخلاء، وأفاد قائد شرطة مقاطعة سبوكين، جون نويلز، بأنه تم توقيف رجل يبلغ 37 عاماً ووضعه رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في تسببه في حريق أولد تريلز، وهو الأضخم بين ثلاثة حرائق لاتزال مشتعلة.

وكان الرجل أوقف، السبت الماضي، وأعيد إطلاق سراحه، لكنه أوقف مجدداً بعدما ربط المحققون بينه وبين الحادثة.

وكان أحد الشهود أكد سابقاً أنه رآه جاثياً على العشب في الموقع الذي اندلع منه الحريق، وأوضح نويلز، خلال مؤتمر صحافي، أنه «كانت بحوزته أعواد ثقاب مقاومة للماء وولاعة عند توقيفه».

وأشار إلى أن المشتبه فيه، آرون فاريناتشي، سبق أن دين بتهمة القتل غير العمد في ولاية أريزونا.

وأظهرت حصيلة أولية قدمتها السلطات عقب عمليات مسح جوي للمنطقة، أن الحرائق، التي أججتها رياح عاتية، أدت إلى تدمير ما بين 700 و1100 مبنى في سبوكين، بينما أتت على مساحة 4160 هكتاراً.