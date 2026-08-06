أجسام مشبوهة تُوقف الملاحة في مطار ألماني

توقفت الملاحة الجوية في مطار «لايبتسيش/هاله»، شرق ألمانيا، مساء أول من أمس، وظلت مضطربة بشكل جزئي صباح أمس، بعد رصد جسم طائر مجهول، واكتشاف جسم آخر على مدرج المطار، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان: «قبل منتصف الليل بقليل، شوهد جسم طائر مجهول بالقرب من المطار»، مؤكدة تحويل مسار طائرات شحن عدة وطائرة ركاب إلى مطارات أخرى.

وأضافت: «تم أيضاً اكتشاف جسم في منطقة المدرج الجنوبي»، ما دفع الشرطة إلى استخدام روبوت متخصص في إزالة الألغام وفتح تحقيق، ورغم استئناف حركة الطيران فإن جزءاً من المطار ظل مغلقاً صباح أمس.