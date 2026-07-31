تسجيلات صوتية تكشف خلافاً حاداً بين جو بايدن وأوباما

تم الكشف عن تسجيلات صوتية بين الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، وكاتبه الخاص، عقب معركة قضائية مطوّلة، حيث نشر «مشروع الرقابة» المحافظ، التسجيلات بين بايدن وكاتبه الخاص، الإثنين الماضي، بعد أن رفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل، إذ حاول بايدن جاهداً الحفاظ على سرية التسجيلات، قبل أن يتخلى عن طعنه القانوني.

يبدو محتوى التسجيلات متسقاً بشكل عام مع النتائج التي تشير إلى أن بايدن احتفظ بمواد سرية بعد تركه منصب نائب الرئيس، كما يقدم لمحة عن تجربته في العمل تحت قيادة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

في التسجيلات، يناقش جو بايدن بشكل عفوي ملاحظات من سنوات عمله نائباً للرئيس في عهد أوباما، بينما يعرضها على كاتب سيرته الذاتية، مارك لويس زونيتزر.

يقول بايدن: «لم يكونوا يعلمون حتى أنني أمتلك هذا»، في إشارة، حسبما ورد، إلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد التي احتفظ بها من فترة توليه المنصب، ولاتزال أجزاء من المناقشة محجوبة، لأنها تتعلق بمسائل سياسة خارجية يُزعم أنها «سرية».

وفي محادثة أخرى، يمكن سماع بايدن وهو يناقش نشر القوات الأميركية في أفغانستان، وقال: «إذا كان الأمر هكذا، فأنا، في وقت مبكر من عام 2009، عثرت على جميع الوثائق السرية في الطابق السفلي».

وتابع: «كتبتُ مذكرة بخط اليد من 40 صفحة إلى الرئيس، أعترض فيها على نشر قوات إضافية في العراق.. أعني في أفغانستان، وأن اليوم الذي نغادر فيه سيكون مثل اليوم الذي سبق وصولنا».

وتوقف بايدن فجأة عند نقطة أخرى، قائلاً: «ثم.. ثم الشيء التالي الذي لدي هنا هو.. هذا سري».

وتُقدم التسجيلات أيضاً سرداً صريحاً لتجربة بايدن مع أوباما، والأزمة المالية لعام 2008، ومستقبله السياسي، ويقول بايدن إن أوباما كان «يغضب بشدة» منه أثناء النقاشات حول مدى الحزم الذي يجب أن تتحلى به الإدارة في التعامل مع الأزمة المالية.

وقال: «كنت صوتاً منفرداً حقاً في قضية الإسكان، وكنت صوتاً منفرداً في قضية الطبقة الوسطى، أعني كنت أعتقد أنه كان ينبغي لنا أن نكون أكثر صرامة بكثير من مجرد وضع هؤلاء الأشخاص والمصرفيين في السجن»، وتابع: «أعني، كان يغضب مني حقاً».

وتستعرض التسجيلات أيضاً قرار بايدن بعدم منافسة هيلاري كلينتون على الترشيح الديمقراطي في عام 2016.

يذكر أن أوباما أخبره بأن القرار يعود إليه في النهاية، لكنه حذره من أن الأمر سيكون «معركة شاقة حقاً».

وقال بايدن: «الحقيقة أنه لم يعتقد أن ذلك كان ممكناً في ذلك الوقت، وأنني أستطيع فعلاً الخوض في السباق والحصول على الترشيح»، وتابع: «كان هذا تقييمي للأمور في ذلك الوقت».

عن «ذي إكسبرس»

. التسجيلات تكشف قرار بايدن عدم منافسة هيلاري كلينتون في 2016.