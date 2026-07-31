مكافحة الحرائق مستمرة في تركيا.. والسلطات تعلن السيطرة على عدد كبير منها

واصل عناصر الإطفاء الأتراك مكافحة حرائق غابات في مناطق سياحية شهيرة في تركيا، بينها أنطاليا ومضيق الدردنيل، وفق ما أفادت السلطات، واستجابت فرق الطوارئ في تركيا لـ115 حريقاً «تمّت السيطرة على 110 منها بالكامل»، بحسب ما أعلن وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يوماكلي، أمس.

وأوضح الوزير، خلال كلمة ألقاها من مركز تنسيق حرائق الغابات في العاصمة أنقرة، أنه من بين مجمل الحرائق التي تم التعامل معها، أول من أمس، 69 كانت خارج المناطق الحرجية.

وأكدت المديرية العامة للغابات في منشور عبر «إكس» أنّ «الفِرَق الجوية والبرية تعمل بشكل مكثف لمكافحة حرائق الغابات المستمرة»، مشيرة بشكل خاص إلى محوَري أنطاليا/ألانيا وموغلا/فتحية، اللذين يضمان سلسلة من المنتجعات الساحلية الممتدة على طول الساحل الفيروزي المطل على البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت محافظة «موغلا» أن حريقاً جديداً اندلع، نحو الساعة الثانية فجراً، في منطقة «فتحية»، وهي منتجع ساحلي شهير يضم مرسى لليخوت الفاخرة، مضيفة أن الحريق انتشر بفعل الرياح، إلا أن فِرَق الإطفاء تدخلت على الفور، وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنّ «90 بؤرة حريق» اندلعت في تركيا، أول من أمس وحده، ثلثاها (59) في مناطق غير حرجية، كما أكد أنّ 20 طائرة و58 مروحية و420 شاحنة إطفاء ونحو 400 صهريج وآلية ثقيلة، إضافة إلى ما يقرب من 1000 شاحنة، استُخدمت في عمليات مكافحة الحرائق.