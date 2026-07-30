انفجار في مركز تسوق ياباني عقب زلزال عنيف

تسبب زلزال عنيف بقوة 7.1 درجات في انهيار الطابق الثاني من مركز التسوق «أيون مول» في بلدة كاشيما الياباينة، ما أدى إلى محاصرة عدد غير معروف من الأشخاص هناك، وفقاً لإدارة الإطفاء في عاصمة محافظة «كوماموتو»، وأفادت قناة «إن إتش كيه» التلفزيونية الوطنية اليابانية بأن الانهيار حدث عقب انفجار يُعتقد أنه نجم عن تسرب غاز في المبنى.

وأفاد فريق الاستجابة للطوارئ في محافظة «كوماموتو» أنه تم إنقاذ أربعة أشخاص مصابين ونقلهم إلى المستشفى، في حين لايزال مصير 10 آخرين مجهولاً، وأضاف الفريق أن حجم الأضرار لايزال قيد التحقيق مع استمرار جهود البحث والإنقاذ، وقال صاحب متجر يبلغ من العمر 35 عاماً، لصحيفة «أساهي» اليابانية، إنه هرب من المبنى بعد صدور إنذار الزلزال، وسمع انفجاراً يشبه دوي قنبلة بعد نحو ساعة، وعندما استدار رأى دخاناً أبيض هائلاً يتصاعد من المركز التجاري.

بدورها، قالت موظفة في المركز التجاري لمحطة «تي بي إس» التلفزيونية اليابانية إنها وزملاءها استشعروا رائحة غاز، عندما عادوا إلى متاجرهم بعد مساعدة المتسوقين على إخلاء المبنى، ثم سمعوا صوت الانفجار.

وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث أنه تم توجيه أكثر من 260 ألف شخص بالإخلاء، معظمهم في محافظتَي «كوماموتو»، و«ناغازاكي» المجاورة، وتقع المنطقة المتضررة على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو.

عن «جابان تايمز»