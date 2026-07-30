«بي إم دبليو» تعتزم شطب 8000 وظيفة على مستوى العالم

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» شطب نحو 8000 وظيفة على مستوى العالم، وأفادت مصادر بالشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس، بأن شطب الوظائف سيتم من خلال التناقص الطبيعي للقوى العاملة، إلى جانب برنامج تعويضات لإنهاء الخدمة على أساس طوعي في ألمانيا.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج التعويضات في أكتوبر 2026 ويستمر حتى نهاية عام 2027، ويستهدف جميع العاملين في ألمانيا خارج قطاع الإنتاج المباشر، ويعمل في ألمانيا أكثر من نصف إجمالي موظفي «بي إم دبليو»، إذ بلغ عددهم أكثر من 84 ألفاً من أصل نحو 154 ألف موظف حول العالم حتى منتصف هذا العام، ما يرجح أن يكون معظم الوظائف التي سيجري إلغاؤها في ألمانيا، ولم تعلق الشركة بعد على هذه الخطط.

وتتردد تكهنات، منذ منتصف يونيو الماضي، بشأن اتجاه «بي إم دبليو» إلى تقليص الوظائف، وذلك بعد أن اضطر الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، ميلان نيديليكوفيتش، الذي تولى المنصب قبل شهر بعد أن كان مسؤولاً عن الإنتاج، إلى إصدار تحذير من تراجع الأرباح.

وأعلنت الشركة في ذلك الوقت أنها ستكثّف وتسرّع إجراءات خفض التكاليف، عبر تدابير إضافية لإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة.

وكان مجلس العاملين قد طالب حينها بإجراء مفاوضات «فورية وملزمة»، ويبدو أن هذه المفاوضات انتهت خلال ستة أسابيع بعيداً عن الأضواء، وفقاً لنهج «بي إم دبليو» المعتاد.