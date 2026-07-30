الذهب يتراجع قليلاً.. والدولار يستقر

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، أمس، مع استمرار استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في شهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4021.87 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4% إلى 4021.70 دولاراً، وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1% إلى 57.20 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1605.96 دولارات، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1268.35 دولاراً، إلى ذلك، استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في شهر، مدعوماً باستمرار قوته أمام العملات الرئيسة، واستقر مؤشر الدولار عند 101.43 نقطة مقابل سلة من العملات.