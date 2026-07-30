الذهب يتراجع قليلاً.. والدولار يستقر
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، أمس، مع استمرار استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في شهر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4021.87 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4% إلى 4021.70 دولاراً، وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1% إلى 57.20 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1605.96 دولارات، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1268.35 دولاراً، إلى ذلك، استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في شهر، مدعوماً باستمرار قوته أمام العملات الرئيسة، واستقر مؤشر الدولار عند 101.43 نقطة مقابل سلة من العملات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news