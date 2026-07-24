شقيقة السيناتور الراحل غراهام تترشح لولاية كاملة في مجلس الشيوخ

أكدت دارلين غراهام نوردون، شقيقة السيناتور الراحل، ليندسي غراهام، أنها تعتزم الترشح للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لولاية كاملة، الشهر المقبل.

وقالت نوردون، التي أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، لإكمال ولاية شقيقها، لقناة «فوكس نيوز»: «لقد كنت أُصلي كثيراً، وأتحدث مع عائلتي. أعلم أنني أعمل بجد»، وأضافت: «كان ليندسي يهتم بسكان هذه الولاية، وأنا أيضاً عملت لنحو 30 عاماً من أجل سكان هذه الولاية»، متابعة: «أشعر أنني قادرة على القيام بذلك، وأشعر بسلام داخلي تجاه هذا الأمر»، واختتمت: «لقد اتخذت قراري، سأخوض السباق».

وقالت نوردون عن شقيقها الراحل: «لقد فكرت وصليت، لقد عمل بجد لفترة طويلة جداً، ولا يمكنني أن أدع ذلك يضيع هباء»، وتابعت: «عليّ أن أتدخل وأواصل مسيرته، لقد علمني بما يكفي، وتعلمت الكثير من أخي ليندسي».

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التمهيدية في 11 أغسطس، ما يعني أن نوردون عليها اتخاذ قرار قبل انعقاد فعاليات إحياء الذكرى تكريماً لشقيقها غراهام الأسبوع المقبل في واشنطن العاصمة، وساوث كارولينا.

وتوفي السيناتور، ليندسي غراهام، البالغ من العمر 71 عاماً، فجأة في 11 يوليو الجاري، جرّاء ما يُشتبه في أنه تمزق في شريان القلب. وكان يُعدّ المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية خامسة في مجلس الشيوخ في نوفمبر المقبل.

وقالت نوردون عن الفترة التي أعقبت وفاة شقيقها: «أنا أتعامل مع الأمر يوماً بيوم»، موضحة: «أصدقكم القول، لقد كانت فترة صعبة، بل صعبة للغاية».

وعن علمها بخبر وفاة غراهام، قالت: «لا أستطيع أن أصف لكم مدى الحزن الذي غمرني عندما تلقيت تلك المكالمة»، واصفةً ذلك بأنه «كأنني أعيش كابوساً».

وأضافت نوردون: «كان الأمر صعباً للغاية، لكن منذ ذلك الحين، بدأت الأمور تتسارع بسرعة كبيرة»، كاشفةً أنها «شعرت بشعور غريب» عندما علمت أن كلاً من الرئيس دونالد ترامب، وحاكم ولاية كارولينا الجنوبية الجمهوري، هنري ماكماستر، يريدانها أن تخلف شقيقها الراحل.

وقالت: «لم يخطر ذلك ببالي أبداً، فهذه كانت حياة ليندسي المهنية، وليست حياتي»، وأضافت: «لم أرغب أبداً في أن أكون سياسية أو عضواً في مجلس الشيوخ، لكن عندما طلبوا مني ذلك، لم يستغرق الأمر مني وقتاً طويلاً، فقد تحدثت مع عائلتي، وعرفت أن عليّ أن أتحمّل المسؤولية، كان عليّ أن أحمل إرثه».

في البداية، كان يُنظر إلى نوردون على أنها مجرد بديلة مؤقتة، وبدأ عدد قليل من الجمهوريين، مثل النائبة، نانسي مايس من كارولينا الجنوبية، في استكشاف إمكانية الترشح لهذا المقعد، وأكد النائبان، راسل فراي، ورالف نورمان، أنهما سيدخلان السباق الانتخابي، بينما أعلنت نانسي مايس أنها لن تشارك في الانتخابات التمهيدية الخاصة.

عن «نيويورك بوست»