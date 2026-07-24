1001 حالة وفاة بـ «إيبولا» في إفريقيا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي مرض «إيبولا» في إفريقيا 1000 حالة، بعدما ارتفع إجمالي الوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى 1001 وفاة. وأعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 2473 إصابة مؤكدة، بينها 999 وفاة حتى 20 يوليو، بينما أكدت أوغندا تسجيل 20 إصابة، بينها حالتا وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلدين إلى 2493 حالة، منذ 15 مايو، مع استمرار علاج أو عزل 737 مريضاً، وتعافي 482 شخصاً.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة من الفيروس.