رئيس وزراء الهند يتعهّد بمعاقبة المسؤولين عن عمليات الغش في الامتحانات

تعهّد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بمعاقبة المسؤولين عن عمليات الغش في الامتحانات «بصرامة»، على خلفية الغضب المتزايد لدى الطلاب والشباب الذين يتظاهرون منذ يوم الإثنين الماضي في شوارع العاصمة نيودلهي.

وفي أول تصريح له حول الاحتجاجات الجارية، قال مودي عبر منصة «إكس»: «قررنا تسريع الإجراءات القانونية، ومعاقبة المتورطين في الغش بشكل صارم».

وتابع: «لا شيء أهم من سلامة شبابنا ومستقبلهم، ومَن يحاول المساس بمستقبلهم سيواجه عواقب وخيمة».

وأطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين ساروا بالآلاف في اتجاه البرلمان في نيودلهي، احتجاجاً على عمليات غش يُشتبه في أنها شابت الامتحانات الجامعية، مطالبين باستقالة وزير التعليم. وأسفر ذلك عن إصابة 180 شخصاً ثلثاهم من قوات الأمن.

ويواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم ليل نهار في ساحة «جانتار مانتار» وسط العاصمة الهندية. وفي مايو الماضي، تسبّبت عملية غش بإبطال نتائج امتحان خضع له أكثر من مليونَي مرشح لخوض مجال الطب. وتسبّب هذا القرار في انتحار عدد ممن تقدموا إلى هذه الامتحانات، بحسب وسائل إعلام.

وهذه أكبر احتجاجات يواجهها مودي منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة عام 2024، وقد دعا إليها «حزب الصراصير»، وهي حركة إلكترونية أسسها طالب هندي في مايو الماضي. وانضمت المعارضة إلى الاحتجاجات، مطالبة باستقالة رئيس الوزراء.