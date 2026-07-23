ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفع سعر الذهب أمس، إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين بدعم من عمليات الشراء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل، بحثاً عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4113.73 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ ‌10 يوليو الجاري. كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس 1.1% إلى 4119.1 دولاراً. كما ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 59.82 دولاراً للأوقية، والبلاتين 1.6% إلى 1655.61 دولاراً.