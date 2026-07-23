«فاو»: تراجع مستويات الجوع عالمياً للعام الثالث على التوالي.. ووضع إفريقيا «الأخطر»

كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، عن تراجع مستويات الجوع عالمياً للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدّم تاريخي، لكنها حذّرت من أن هذا التحسّن لايزال هشاً أمام النزاعات والتغير المناخي والصدمات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته «فاو» في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما، لإطلاق تقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم».

وذكر رئيس منظمة «فاو»، شو دونيو، خلال المؤتمر، أن نحو 645 مليون شخص ممن يعانون الجوع، وتصل نسبتهم إلى 7.8%، هي النسبة الأدنى المسجلة حتى الآن، وتُظهر أن الجوع ليس حتمياً، محذّراً من أن الحروب في الشرق الأوسط والمتغيرات المناخية لها تأثير واضح في تلك الأرقام.

ونوه تقرير للمنظمة بأن وضع قارة إفريقيا هو الأخطر، في وقت يعاني نحو 20% من سكانها نقصاً مزمناً في التغذية، لكن الصدمات المناخية ليست وحدها التي تلقي بظلالها على القارة الإفريقية رغم شدة تأثيرها، إذ تحرم النزاعات في السودان ومنطقة الساحل والكونغو الديمقراطية ملايين الأشخاص الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو مصادر دخلهم، بحسب التقرير.

وإلى جانب الجوع، يعاني نحو 2.1 مليار شخص، أي 25.8% من سكان العالم انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد. ونتيجة سوء التغذية، يعاني نحو 150 مليون طفل دون سن الخامسة مرض «التقزم» مقارنة بـ180 مليوناً في عام 2012.