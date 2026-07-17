توني بلير يقدّم نصائح وتحذيرات لرئيس وزراء بريطانيا القادم

حذّر رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، المرشح الحالي لقيادة المملكة المتحدة، آندي بورنهام، من الركوب على موجة الشعبوية للوصول إلى رئاسة الوزراء.

وفي نقاش صريح مع الكوميدي، مات فورد، خلال حفل الاستقبال الصيفي الذي أقامه معهد توني بلير بالمسرح الوطني في لندن، قال رئيس الوزراء السابق أيضاً إن بورنهام يحتاج إلى الحفاظ على علاقة قوية مع الولايات المتحدة «أياً كان الرئيس»، بسبب خطر غزو روسيا لأوروبا.

ووجّه بلير تحذيراً آخر لبورنهام، من الاستمرار في سياسات «صفر انبعاثات» التي اتبعها وزير الطاقة، إد ميليباند، لكن يمكن القول إن أهم نصيحة قدمها كانت: «لن تحظى بالحب».

وحضر حفل الاستقبال، الذي رعته شركة «أوبر»، شخصيات بارزة من عالم السياسة والأعمال والإعلام، بمن في ذلك رئيس الوزراء المحافظ السابق، ريشي سوناك.

وجاء هذا الحدث في الوقت الذي تعهّد فيه المرشح آندي بورنهام أمام أعضاء البرلمان بإحداث تغيير في الثقافة داخل حزب العمال، وذلك خلال حملة انتخابية ذات مرشح واحد، حيث تم تأكيده فعلياً كرئيس الوزراء المقبل بحصوله على 349 ترشيحاً.

وكان بلير، الذي شغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة في الفترة من عام 1997 إلى عام 2007، يختار بعناية نصائحه للزعيم الجديد، وعندما سُئل عما كان سيقوله لنفسه في عام 1997 عندما تولى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى، تماماً كما يستعد بورنهام للقيام بذلك الآن، قال: «أعتقد أنك قد تظن أنك ستحظى بالحب، لكنك لن تحظى به».

وقد استندت حملة آندي بورنهام إلى شعبيته الشخصية، حيث يتمتع بدعم قوي في جميع أنحاء المناطق الشمالية، ليُسمى «ملك الشمال»، فيما كان بلير يتمتع أيضاً بشعبية شخصية هائلة عندما فاز حزب العمال في الانتخابات العامة لعام 1997.

وقال بلير: «أتمنى التوفيق لآندي بورنهام، آمل أن ينجح، فمن المهم للبلاد أن ينجح، وفي الواقع، كزميل في الحزب، كان رائعاً أيضاً»، وأضاف: «يتمتع آندي بحس سياسي راسخ للغاية، إنه شخص محب للناس حقاً، وهذا من السمات التي تميز السياسيين، وأعتقد أنه مع مرور الوقت، عندما تتعرف إليهم، تجد أن جميع السياسيين يضطرون إلى التظاهر بالاهتمام بالناس، لكن، كما تعلم، تصادف أحياناً سياسيين يحبون البشرية بشكل عام».

عن «الإندبندنت»