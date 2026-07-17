«أوبر» تستحوذ على «دليفري هيرو» بـ 13 مليار يورو

استحوذت شركة «أوبر» الأميركية لخدمات النقل على شركة «دليفري هيرو» الألمانية لتوصيل الطعام، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 13 مليار يورو، وأكدت «دليفري هيرو»، التي تتخذ من برلين مقراً لها، اندماجها مع الشركة الأميركية، مشيرة إلى أن «أوبر» ستدفع 41.50 يورو مقابل كل سهم من أسهم «دليفري هيرو».

وكانت «أوبر» تمتلك في السابق حصة تقل قليلاً عن 25% في «دليفري هيرو»، إضافة إلى أدوات مالية تمثل ما يقرب من 12%، كما باعت شركة «بروسوس» الهولندية، المسهم الرئيس في «دليفري هيرو»، حصتها البالغة نحو 17%، بعدما تعهدت بذلك في إطار استحواذها على شركة «جاست إيت تيك أواي» المالكة لخدمة «ليفيراندو».