سيول شديدة تغمر طرقاً وتجرف مركبات في شمال الصين

أظهرت مقاطع فيديو على مواقع ​التواصل الاجتماعي أن السيول الشديدة في إقليمَي «خبي» ‌شمال الصين و«لياونينغ» ​شمال شرق البلاد، غمرت طرقاً وجرفت سيارات، بينما كان الناس يسبحون ويعتلون ألواح التجديف في شوارع الأحياء.

ونقلت وسائل إعلام رسمية محلية عن أحد السكان قوله إن منسوب المياه ارتفع إلى أكثر من مترين على الطرق ⁠في مقاطعة «كوانتشينغ» بإقليم «خبي»، التي يبلغ عدد سكانها نحو 240 ألف نسمة، وتقع على ضفاف نهر «لوان».

وحدثت السيول بعد الإعصار «بافي»، وهو أقوى إعصار يضرب البر الرئيس ‌الصيني العام الجاري، ويتسبب في هطول أمطار غزيرة على الساحل الشرقي، وهبوب رياح عاتية على المدن المكتظة بالسكان في ‌المنطقة، ما شكّل اختباراً لقدرة الدولة على التعامل مع ‌الظروف الجوية المتطرفة.

وحذّرت السلطات من أن الإعصار سيجلب أمطاراً غزيرة على أقاليم جيلين، ‌ولياونينغ، وخبي، وشاندونغ، وجيانغسو، وآنهوي، ما سيؤدي إلى تفاقم مخاطر السيول في المناطق ​التي غمرتها بالفعل ‌أمطار غزيرة هطلت من ​قبل.

وأفاد تلفزيون الصين ⁠بأن السبل تقطعت بنحو 1800 قروي في «كوانتشينغ»، بينما أكدت السلطات أن إجلاء السكان وإعادة توطينهم يُمثّلان أولوية قصوى لها، ​وأصدرت ⁠السلطات في «لياونينغ» تحذيراً ⁠باللون الأحمر من السيول والمخاطر بالغة الشدة.