عدوى معوية تنتشر في 34 ولاية أميركية.. والتحقيق يطال مطاعم وجبات سريعة

تواجه أكثر من نصف الولايات الأميركية تفشياً لمرض معوي تسببه طفيليات تنتقل عبر الغذاء، وفق ما أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، منها «سي دي سي».

وسُجّلت نحو 7000 حالة مؤكدة أو مشتبه فيها بداء «السيكلوسبورا»، وهو عدوى يسببها طفيلي مجهري، في 34 ولاية أميركية، بحسب ما أفادت «سي دي سي».

وقالت نائب مدير قسم الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء والماء والأمراض البيئية في «سي دي سي»، غوين بيغرستاف، إن هذا المرض ينتشر عندما يتناول الشخص طعاماً أو يشرب مياهاً ملوثة بالطفيلي، وعادة ما يكون ذلك عبر المنتجات الطازجة التي لم يتم غسلها أو طهوها جيداً، وتشمل الأعراض: الإسهال وفقدان الشهية، والحمّى، والقيء، وتحذّر الجمعية الطبية الأميركية من احتمال حدوث انتكاسات، إذ من الممكن أن تختفي الأعراض ثم تعاود الظهور.

وتشتبه السلطات في ميشيغن، الولاية الشمالية التي سُجِّلت فيها معظم الحالات، في حدوث تلوث عن طريق السَلَطات والخس، كما تخضع سلسلة مطاعم وجبات سريعة لديها فروع عبر البلاد، لتحقيق تجريه السلطات الصحية، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وأدى الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بداء «السيكلوسبورا» إلى إحياء الانتقادات الموجهة إلى عمليات التسريح الجماعي التي نفذتها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، العام الماضي، في الوكالات الصحية الفيدرالية، والتي تسببت في فقدان خبراء، وفي تقليص «سي دي سي» إحدى شبكات مراقبة مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء.