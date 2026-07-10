أردوغان يهدي قادة «الناتو» مسدسات وذخيرة حية

قدّم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هدية غير معتادة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وعدد من القادة المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، تمثلت في مسدسات وصندوق من الذخيرة الحية، وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسدس الذي تلقاه ميرتس سُلّم إلى السفارة الألمانية، تمهيداً لاستكمال إجراءات استيراده بصورة قانونية، وإدراجه ضمن مجموعة الهدايا الرسمية، وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تحدث في وقت سابق إلى الصحافيين عن هذه الهدايا، بحسب ما أوردته صحيفة «الغارديان» ووكالة «برس أسوسيشن»، وقال ستارمر إن أردوغان قدّم لجميع القادة المشاركين في القمة هدية مماثلة، إذ نُقش على كل سلاح اسم متلقيه.