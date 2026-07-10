قرينة نجل سلطان بروناي تنشر صوراً عائلية على «إنستغرام»

نشرت الأميرة أنيشا روسناه، قرينة الأمير عبدالمتين، نجل سلطان بروناي، الحسن بلقيّه، صوراً عدة على «إنستغرام» للأمير عبدالمتين وهو يستمتع بوقت عائلي مع ابنتهما الأميرة زهرة.

وفي صورة عفوية أخرى، كان الأمير قد انتهى من مباراة في رياضة «البولو»، وجلس على كرسي في الهواء الطلق إلى جانب زوجته التي ارتدت ملابس أنيقة اتسمت بالتناسق في ألوانها، فيما تألقت ابنتها الصغيرة بشعر أسود كثيف، مزين بربطة وردية اللون تتناسب مع فستان رائع ذي كشكشة، وبعد أن نشر الأمير الصورة العائلية، سارع المعجبون إلى قسم التعليقات لمناقشة الشبه بين الأميرة زهرة ووالديها، فكتب أحدهم: «تبدو الأميرة زهرة جميلة جداً مثل والدتها»، بينما اختلف آخر، قائلاً: «تبدو الأميرة زهرة أكثر شبهاً والدها».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتهز فيها الأميرة أنيشا الفرصة لتتألق بإطلالة متطابقة مع ما لبسته ابنتها.

وفي يونيو الماضي، احتفل الزوجان بمرور أربعة أشهر على ولادة طفلتهما الأولى، ونشرا العديد من الصور، منها صورة للأميرة أنيشا وهي ترتدي فستان «إيلي ناب» من تصميم دار «هيل هاوس» للأزياء بنقشة زهور وردية، وظهرت ابنتها في الصورة ذاتها وهي ترتدي فستاناً قصيراً مكشكشاً من المصمم نفسه.

وقيل إن تصميم الزهور مستوحى من منسوجات فرنسية تعود إلى القرن الـ17، وزخارف الحدائق الرقيقة.

واستقبلت الأميرة أنيشا وزوجها متين طفلتهما الأولى، في الثامن من فبراير 2026، بعد عامين من زواجهما في احتفال فخم استمر 10 أيام، حيث جرت مراسمه في مقر إقامة السلطان الرسمي في قصر «نور الإيمان»، ونشرت قناة «آر تي بي نيوز» الإخبارية في بروناي، خبر ولادة زهرة على حسابها في «إنستغرام»، وقالت القناة: «بعد هذا الإعلان، تم إطلاق 17 طلقة مدفعية في أراضي قصر نور الإيمان». عن «هالو ماغازين»

. الأميرة تألقت بملابس أنيقة.