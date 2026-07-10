جورج بوش الابن يحتفل بعيد ميلاده الـ 80

احتفل الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، بعيد ميلاده الـ80، مع عائلته، بتناول الكعك، والتقاط صورة نادرة متعددة الأجيال، حيث ظهرت فيها ابنتاه التوأم، وحفيداه، إضافة إلى زوجته، في مجمع عائلة بوش الذي يعيشون فيه منذ فترة طويلة في مدينة «كينيبانكبورت»، بولاية مين الأميركية.

وكان هناك نحو 30 شخصاً من أعضاء عائلة بوش متجمعين للاحتفال بهذه المناسبة التي استضافتها ابنة بوش، باربرا بيس بوش، كما كان من بين أصغر منظمي الحفل، حفيدة بوش البالغة من العمر أربع سنوات، واسمها كورا جورجيا كوين، التي ساعدت في تزيين كعكة تكساس، قبل أن تجتمع العائلة لتناول العشاء، والاحتفال بهذه المناسبة التي بدا فيها بوش سعيداً.

وبعد ذلك، اجتمع المحتفلون من أجل التقاط صورة عائلية في الهواء الطلق، قبل الرجوع إلى داخل المنزل لتشجيع المنتخب الأميركي في مباراته بكأس العالم ضد بلجيكا، والتي انتهت بخسارة الولايات المتحدة وخروجها من هذه المسابقة العالمية لكرة القدم.

وتظهر الصورة الجديدة الرئيس السابق بوش إلى جانب زوجته، السيدة الأولى السابقة، لورا بوش، وابنة بوش باربرا، وصهره كريغ كوين، وطفلي الزوجين، وهما كورا وإدوارد فين كوين، اللذان سيبلغان سنتهما الثانية من العمر الشهر المقبل.

ويأتي هذا الاحتفال بعد أن كشفت جينا بوش، إحدى ابنتي بوش التوأم، وهما جينا، وباربرا (44عاماً)، عن بعض تفاصيل خطط والدها للاحتفال بعيد ميلاده خلال بث برنامج بعنوان: «توداي مع جينا وشينيل» في السادس من يوليو الجاري.

وقالت جينا خلال برنامجها الذي يتم بثه على الهواء مباشرة: «قبل أن أقول أي شيء آخر، أريد أن أهنئ والدي في عيد ميلاده الـ80، لقد أرسلت له رسالة نصية منذ الفجر، كي تصله تهنئتي بهذه المناسبة العزيزة بالنسبة لي».

وعندما سألتها المذيعة المشاركة معها في البرنامج شينيل جونز، عن كيفية احتفال الرئيس السابق بعيد ميلاده الـ80، كشفت أن شقيقتها هي من تُنظم الاحتفالات في ولاية مين، ولا تعرف الكثير عما يمكن أن يجري خلال الحفل.

وأضافت جينا: «شقيقتي باربرا معه، وأتمنى لو كنت معهم. وهي تقيم حصة تمارين رياضية في مكانه المفضل، هذا المكان المحلي في ولاية مين، لذا سيحضر جميع أفراد عائلته وأصدقاؤه، ثم سيتناولون عشاء عائلياً».

وتابعت جينا: «سيستمتع كثيراً، ولا أستطيع تصديق ذلك، سنه الآن 80 عاماً، عيد ميلاد سعيد، نحن نحبك يا والدي العزيز».

واحتفل بوش بعيد ميلاده يوم الإثنين السادس من يوليو، بعد يومين فقط من احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها، وبعد أسابيع قليلة من ظهوره العلني النادر في صورة إلى جانب الرؤساء السابقين باراك أوباما، وجو بايدن، وبيل كلينتون، في افتتاح مركز أوباما الرئاسي.

ويعد الرئيس بوش هو ثاني رئيس للولايات المتحدة يبلغ الـ80 العام الجاري، بعد الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي وصل إلى هذا السن في 14 يونيو الماضي، فيما سيحتفل الرئيس السابق بيل كلينتون بعيد ميلاده الـ80 في 19 أغسطس المقبل.

عن «بيبول ماغازين»

. عائلة بوش تعيش في مدينة كينيبانكبورت بولاية مين.