حريق مُدمِّر يطال جبال «البيرينيه» الفرنسية

يكافح مئات من رجال الإطفاء حرائق أتت على آلاف الهكتارات من الأراضي في فرنسا، ويأتي تمدد النيران في وقت تعاود الحرارة الارتفاع، فيما لاتزال القارة الأوروبية تتعامل مع تداعيات موجات حر سُجّلت في مايو ويونيو 2026، وتُعزى إليها آلاف الوفيات.

وتلقّى نحو 10 آلاف و500 شخص أوامر بإخلاء منازلهم قرب مدينة «بربينيان» في جنوب غرب فرنسا، بينما يعمل رجال الإطفاء على مكافحة حريق مدمر في جبال «البيرينيه»، أتى على أكثر من 4600 هكتار، بحسب السلطات، وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن التكتل القاري خصص أربع طائرات لإلقاء المياه، للمساعدة على التعامل مع النيران في جنوب فرنسا.

وأوضحت عبر منصات التواصل الاجتماعي أن «الطائرات ستصل من قبرص والسويد لدعم رجال الإطفاء الفرنسيين في محيط (بربينيان)».

وأعلنت سلطات محلية في جنوب فرنسا أن المرحلة الثالثة من طواف الدراجات الهوائية، التي تمرّ عبر جبال «البيرينيه» من إسبانيا إلى فرنسا، ستقام في غياب المتفرجين الذين يصطفون عادة على جانبي المسار، وسيعبر الدراجون الحدود بين البلدين خلال المرحلة البالغ طولها 196 كيلومتراً.

من جانبهم، واجه 300 عنصر إطفاء فرنسي صعوبة في السيطرة على حريق في منطقة جبلية تابعة لإقليم «دروم» بجنوب شرق البلاد.